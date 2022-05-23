У Києві відновили рух трамваїв у Пущу-Водицю

У Києві з 23 травня відновлено роботу трамвайного маршруту №12 в Пущу-Водицю. Інтервал руху на лінії складе 20 хвилин. Зі зростанням пасажиропотоку кількість трамваїв на маршруті збираються збільшити, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Київ".

У вихідні була протестована і відкоригована робота маршруту. Також від сьогодні організована робота тролейбусного маршруту №16к від вулиці Щусєва до Майдану Незалежності, з інтервалом руху 15-20 хвилин.