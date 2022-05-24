США готуються випустити паливо з резервів для зниження цін – CNN

Влада США розглядає можливість вивільнення з резервів дизельного палива. Таке рішення може бути прийнято для зменшення цін на паливному ринку, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За словами джерела телеканалу CNN в Білому домі, президент Сполучених Штатів Джо Байден доручив провести підготовчі заходи, які потрібні для подальшого вивільнення дизельного палива з резервних запасів.

"Ми вважаємо, що це схоже на ті обставини, при яких розгляд питання про вивільнення (палива) є необхідним. Саме про це розпорядився президент" , - сказав він.

При цьому, як вказав канал, дизельні резерви США досить невеликі, у зв'язку з чим стримувальний ефект такого кроку буде досить обмеженим за часом.

Наприкінці березня Байден прийняв рішення про найбільше в історії вивільнення запасів нафти зі стратегічних запасів США. Повідомлялося, що Вашингтон буде виводити на ринок в середньому по мільйону додаткових барелів на день щодня протягом наступних шести місяців.

Ослаблення долара США призвело до зростання цін на нафту у понеділок, оскільки це робить нафту дешевшою для покупців, які володіють іншими валютами.

Однак зростання ринку було обмежене побоюваннями з приводу зусиль Китаю з придушення COVID за допомогою блокувань, навіть попри те, що Шанхай повинен відкритися 1 червня.

Нездатність Європейського Союзу прийти до остаточної угоди про заборону на російську нафту у зв'язку з її вторгненням в Україну, також зупинила зростання цін на нафту.

Як повідомляло РБК-Україна, віцепрезидент Європарламенту Катаріна Барлі закликала прийняти рішення про заплановане нафтовому ембарго Євросоюзу проти Росії без участі Угорщини.