Наступний саміт країн G7 відбудеться у Японії

Японія прийме саміт країн G7 в 2023 році в Хіросімі. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. За його словами, місто, спустошене першою атомною бомбою, є відповідним місцем для обговорення шляхів позбавлення світу від ядерної зброї, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Місце проведення майбутнього саміту підтримав і президент США Джо Байден в ході свого візиту в Токіо. Рішення провести саміт в Хіросімі розглядається як символічний крок у просуванні до ядерного роззброєння.

Нагадаємо, що Байден зустрівся з прем'єром і імператором Японії. В порядку денному була Україна. Також обговорювали санкції щодо РФ, зниження залежності від російських енергоносіїв, протистояння політиці Китаю, ракетно-ядерну програму КНДР, а також розширення оборонного співробітництва Японії і США.

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