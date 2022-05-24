CNN: російські кораблі в Криму вантажать українське зерно

На нових знімках супутників компанії Maxar Technologies видно, як на російські судна в окупованому Севастополі завантажується вкрадене українське зерно, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це пише CNN.

На опублікованих супутникових знімках, що датуються 19 і 21, травня видно два вантажних корабля, які ходять під російським прапором - "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка". Вони пришвартовані в порту Севастополя, і на них вантажать зерно, яке сиплеться зі стрічки у відкритий трюм.

Russia's theft of Ukrainian grain appears to be ramping up as it continues its war on the country, according to new satellite photos of the Crimean port of Sevastopol https://t.co/bTCHz70XsQ — CNN International (@cnni) May 23, 2022

За даними сайту відстеження суден MarineTraffic.com, обидва кораблі покинули порт: "Матрос Позініч", який пливе через Егейське море в Бейрут, а "Матрос кішка" все ще знаходиться в Чорному морі.

У виданні зазначають, що важко сказати напевно, чи завантажується судно на фото вкраденим українським зерном. Але окупований Росією Крим сам виробляє мало зерна, на відміну від багатих сільськогосподарським виробництвом українських регіонів Херсонської та Запорізької областей.