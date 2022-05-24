Туреччина опублікувала офіційні вимоги для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО
Влада Туреччини опублікувала офіційні вимоги, без дотримання яких вони блокуватимуть вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Зокрема, турецька сторона вимагає від Швеції припинити підтримувати Робітничої партії Курдистану і рух Фетхуллаха Гюлена, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
"Відповідно до принципу колективної безпеки НАТО Туреччина очікує конкретних запевнень від Швеції, яка підтримує терористичні організації", - йдеться в повідомленні.
Турецька сторона підкреслює, що шведська влада приймає членів терористичних організацій, з якими бореться Туреччина, на міністерському рівні, і підтримує їх діяльність всередині країни.
"Хоча наша країна проводить політику відкритих дверей НАТО, вона продовжує вірити, що члени Альянсу і країни-кандидати повинні співпрацювати на високому рівні в боротьбі з тероризмом, як і у всіх інших сферах.
Швеція, яка подала заявку на членство, очікується, що вона зробить принципові кроки і надасть конкретні гарантії з приводу турботи про безпеку Туреччини. Туреччина очікує конкретних запевнень від Швеції, яка підтримує терористичні організації, згідно з принципом колективної безпеки НАТО", - йдеться в заяві.
Крім цього, в заяві нагадали, що шведський уряд ввів ембарго проти Туреччини на постачання зброї. Це сталося після операції "Джерело миру".
Раніше з'явилася інформація про можливу роль посередника в дозволі суперечки для президента США Джо Байдена. Він після зустрічі з президентом Фінляндії Нііністе і прем'єр-міністром Швеції Андерссон нібито повинен був прокласти дипломатичні мости до Ердогана.