Колаборанти закликають РФ розмістити в Херсонській області військову базу

Призначений окупантами "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов закликає Росію розмістити на території Херсонської області російську військову базу, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Стремоусов також заявив, що поява великої військової частини має стати "гарантією безпеки" і "життєво необхідно" для регіону, і що в цьому нібито "зацікавлене все населення".

Раніше повідомлялося, російські окупанти намагаються управляти захопленими територіями за допомогою "комендатур". У двох областях загарбники відкрили майже два десятки таких утворень.