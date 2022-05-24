Генштаб: війська РФ готуються поновити наступ на Запоріжжі

Росіяни покращили тактичне положення у районі Василівки на Запоріжжі (Бахмутський напрямок), окупанти готуються поновити наступ в напрямку Василівка – Кам’янське, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 24 травня.

"На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка.

На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське. Здійснюють перегрупування" , – йдеться в повідомленні.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найбільша активність бойових дій - у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька.

Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.

На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи ЗС Білорусі продовжують прикривати ділянки кордону в Брестській і Гомельській областях.

На Сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів для посилення прикриття кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Відзначено інженерне обладнання позицій в районах міжнародного автомобільного пункту пропуску "Погар" та населеного пункту Случовськ Брянської області.

Ворог завдав авіаційного удару по наших позиціях в районі Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку росіяни основні зусилля зосереджують на утриманні позицій та покращенні свого тактичного положення. Зокрема, ворог проводить штурм для закріплення на західній та північній околицях населеного пункту Тернова.

На Слов’янському напрямку росіяни готуються до відновлення наступу. Агресор, для підтримки наступу, розгорнув у південній частині Ізюма додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку противник зосереджений на наступі для оточення Лисичанська та Сєвєродонецька з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.

На Сєвєродонецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, веде штурм в напрямках Тошківки та Устинівки.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневе ураження наших підрозділів із артилерії та авіації.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні рубежів.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійські обстріли наших позицій.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах обстановка суттєвих змін не зазнала.

Ворог продовжує використовувати тактика терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях, триває погіршення соціально-економічної ситуації на півдні та сході України.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль.

Авіаційні підрозділи Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили шість БпЛА, ворожу крилату ракету та тридцять бойових броньованих машин.