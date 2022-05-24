Мер Мелітополя розповів подробиці вчорашнього вибуху в місті

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про подробиці вчорашнього вибуху в місті, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону він заявив, що українські спецслужби, військові та мелітопольські партизани здійснили вдалу спецоперацію.

"Ця спецоперація стосується паралізації постачання окупантами вогнепальної зброї та боєприпасів до міста Мелітополя та до всіх окупованих територій. Думаю, що трохи пізніше українські спецслужби опублікують деталі цієї спецоперації та повідомлять, яких втрат зазнав ворог. Спецоперація сьогодні проведена справді успішно, вона уже дала свої результати" , — заявив Федоров.

За його словами, це вже четверта за останній тиждень спільна робота спецслужб та партизанів.

"Звичайно, напруга у колаборантів та російських окупантів зростає" , — наголосив Федоров.

23 травня окупантам у Мелітополі лунали вибухи та постріли. Місцеві ЗМІ повідомили, що український рух опору знову пошкодив залізничні колії, якими йде постачання російської окупаційної армії.