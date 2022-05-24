ОК "Південь": війська РФ спрямували цивільні авто по мінах

На півдні України російські війська спрямували цивільні авто по замінованій місцевості і розстріляли тих, хто вижив після підриву. Про це повідомляє ОК "Південь".

"В ході просування наших підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей. Ушкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони. При спробі місцевих жителів евакуюватися, окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву" , - йдеться в повідомленні.

Серед загиблих - двоє дітей молодшого шкільного віку.

Зазначається, що на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили дев’ятнадцять так званих “комендатур” для посилення контролю над нескореним населенням.