ОК "Південь": війська РФ спрямували цивільні авто по мінах

ОК "Південь": війська РФ спрямували цивільні авто по мінах
Фото: Facebook

На півдні України російські війська спрямували цивільні авто по замінованій місцевості і розстріляли тих, хто вижив після підриву. Про це повідомляє ОК "Південь".

"В ході просування наших підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей. Ушкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони. При спробі місцевих жителів евакуюватися, окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву", - йдеться в повідомленні.

Серед загиблих - двоє дітей молодшого шкільного віку.

Зазначається, що на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили дев’ятнадцять так званих “комендатур” для посилення контролю над нескореним населенням.

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