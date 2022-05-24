У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 24 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29350 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1302 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3194 (+28) од,
- артилерійських систем – 606 (+2) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 205 (+1) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 480 (+4),
- крилатих ракет - 112 (+2),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2213 (+7) од,
- спеціальної техніки - 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку.
Дані уточнюються.