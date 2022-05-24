У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 24 травня орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 29350 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1302 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3194 (+28) од,
  • артилерійських систем – 606 (+2) од,
  • РСЗВ - 201 (+0) од,
  • засобів ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 205 (+1) од,
  • гелікоптерів – 170 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 480 (+4),
  • крилатих ракет - 112 (+2),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2213 (+7) од,
  • спеціальної техніки - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку.

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics