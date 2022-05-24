В Україну масово завозять авто з Європи: популярні марки
З квітня в Україні діє закон який звільняє від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита на легкові автомобілі та кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, а також інші транспортні засоби, повідомляє Сьогодні.
Власне, з моменту, коли стало можливо безкоштовно розмитнити транспорт з Європи, українці ввезли майже 95 тис. автомобілів. Про це розповів нардеп Ярослав Железняк.
Яких авто ввозять найбільше
За даними нардепа, з 9 квітня по 19 травня, українці ввезли 94 420 автомобілів з Європи. Середній рік випуску цих транспортних засобів – 2008. І загальна сума пільг податків і мита складає 10,5 млрд грн.
Щодо того, які саме марки і моделі ввозять з ЄС, дані такі:
- VOLKSWAGEN PASSAT – 5654 шт.;
- VOLKSWAGEN GOLF – 4542 шт.;
- SKODA OCTAVIA – 3483 шт.;
- AUDI A6 – 2414 шт.;
- VOLKSWAGEN TOURAN – 2309 шт.;
- RENAULT MEGANE – 2302 шт.;
- AUDI A4 – 2282 шт.;
- OPEL ZAFIRA – 2088 шт.;
- FORD FOCUS – 1863 шт.;
- OPEL ASTRA – 1782 шт.
Середня ціна ввезеного автомобіля – 4 632 доларів (136 925 грн).
А от найдорожчі авто, які ввезли за цей період, коштували по 290 000 доларів (8 572 652 грн). Це були два MERCEDES-BENZ G500.
Також за великою ціною завозили і такі моделі:
- MERCEDES-BENZ G 63 – 248 000 дол. (7 331 095 грн);
- FERRARI ROMA – 221 000 дол. (6 532 952 грн);
- MCLAREN 570S SPIDER – 186 000 дол. (5 498 321 грн);
- TOYOTA LAND CRUISER 200 – 177 000 дол. (5 232 273 грн).
Загалом авто ціною понад 100 000 доларів ввезли всього 44 штуки. Найбільше – 40 415 машин – ввезли за ціною від 2 000 до 5 000 доларів.
Також на цій інфографіці видно, який рік випуску авто найпопулярніший серед ввезених.