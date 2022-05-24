Офіс генпрокурора: з початку вторгнення РФ постраждали 667 дітей

Офіс генпрокурора: з початку вторгнення РФ постраждали 667 дітей
Фото: Думская

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 667 дітей. З них загинули 234 дитини, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 24 травня 2022 року понад 667 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 234 дитини загинули і понад 433 поранені", - йдеться в повідомленні.

Найбільше дітей постраждало від російської агресії в:

  • Донецькій області - 146,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 103,
  • Чернігівській - 68,
  • Луганській - 50,
  • Херсонській - 49,
  • Миколаївській - 45,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

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