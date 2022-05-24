Офіс генпрокурора: з початку вторгнення РФ постраждали 667 дітей

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 667 дітей. З них загинули 234 дитини, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 24 травня 2022 року понад 667 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 234 дитини загинули і понад 433 поранені" , - йдеться в повідомленні.

Найбільше дітей постраждало від російської агресії в: