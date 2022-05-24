Укрпошта за день продала близько 800 тис. марок "Русскій воєнний корабль… всьо!"

Укрпошта за день продала близько 800 тис. марок "Русскій воєнний корабль… всьо!"
Фото: Facebook

Укрпошта за перший день продажів реалізувала близько 800 тисяч марок "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". Про це написав гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Фейсбуці.

"Дякую ще раз тим тисячам людей, які прийшли сьогодні (23 травня - ред) до нас в Укрпошта по всій країні. За день - було куплено біля 800 тисяч марок, не рахуючи конверти, футболки, листівки і тп. Не без помилок, але день пройшов успішно", - написав він.

Смілянський додав, що сьогодні в Головпоштамті всі записані отримають марки, а також зможуть їх погасити.

Ті, хто не записався у списки зможуть купити марку онлайн чи 27 травня у відділеннях.

Також об 11:00 стартують онлайн продажі на 4 найбільших українських майданчиках.

"Наступні продажі марок у відділеннях будуть 27 травня. Завчасно оголосимо і дамо лист відділень (1500), де будуть продаватись марки", - написав він.
На зображенні може бути: пам’ятник та на відкритому повітрі

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