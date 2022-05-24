Укрпошта за день продала близько 800 тис. марок "Русскій воєнний корабль… всьо!"

Укрпошта за перший день продажів реалізувала близько 800 тисяч марок "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". Про це написав гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Фейсбуці.

"Дякую ще раз тим тисячам людей, які прийшли сьогодні (23 травня - ред) до нас в Укрпошта по всій країні. За день - було куплено біля 800 тисяч марок, не рахуючи конверти, футболки, листівки і тп. Не без помилок, але день пройшов успішно" , - написав він.

Смілянський додав, що сьогодні в Головпоштамті всі записані отримають марки, а також зможуть їх погасити.

Ті, хто не записався у списки зможуть купити марку онлайн чи 27 травня у відділеннях.

Також об 11:00 стартують онлайн продажі на 4 найбільших українських майданчиках.