Туреччина ініціювала створення в Україні медичного коридору для поранених

Туреччина пропонує організувати в Україні медичний коридор для евакуації хворих та поранених із зон бойових дій. Країна готова взяти на себе відповідні обов'язки щодо організації.﻿ Про це, із посиланням на заяву голови МОЗ Туреччини Фахреттіна Коджі на 75-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Під час російсько-українського конфлікту Туреччина спрямувала свою гуманітарну допомогу, у першу чергу ліки та медичні товари, у регіон. Необхідно створити безпечний медичний коридор, особливо для евакуації хворих та поранених" , - сказав Коджа.

Він закликав підтримати цю пропозицію з боку міжнародної спільноти на чолі зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я.