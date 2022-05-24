Туреччина ініціювала створення в Україні медичного коридору для поранених
Туреччина пропонує організувати в Україні медичний коридор для евакуації хворих та поранених із зон бойових дій. Країна готова взяти на себе відповідні обов'язки щодо організації. Про це, із посиланням на заяву голови МОЗ Туреччини Фахреттіна Коджі на 75-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Під час російсько-українського конфлікту Туреччина спрямувала свою гуманітарну допомогу, у першу чергу ліки та медичні товари, у регіон. Необхідно створити безпечний медичний коридор, особливо для евакуації хворих та поранених", - сказав Коджа.
Він закликав підтримати цю пропозицію з боку міжнародної спільноти на чолі зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
"Туреччина готова виконувати все, що від неї залежить в питаннях евакуації та надання медичної допомоги", - резюмував міністр.