Розвідка Британії: Україна зберігає контроль у районі Сєверодонецька

Українські сили зберігають контроль над фронтом на Луганщині в районі Сєверодонецька, проте Росія досягла локальних успіхів, частково завдяки зосередженню там артилерійських підрозділів, і прагне окупувати всю область. Про це, посилаючись на щоденний огляд британської розвідки, що публікується Мінобороною Британії, повідомляє Європейська правда.

Як зазначається в огляді, Росія збільшила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, прагнучи оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Наразі північну та південну осі цієї операції поділяють приблизно 25 км території, яку утримує Україна.

Водночас, українські сили чинили сильний опір, обіймаючи добре укріплені оборонні позиції. Давно створена операція об'єднаних сил України, ймовірно, зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом, вважає британська розвідка.

Проте Росія досягла деяких локальних успіхів, частково завдяки зосередженню артилерійських підрозділів.

Захоплення Росією Сєвєродонецького казана призведе до того, що вся Луганська область опиниться під російською окупацією.