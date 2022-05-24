Кулеба просить партнерів прискорити постачання Україні артилерії
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів прискорити постачання Україні озброєння та боєприпасів - реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, бронетранспортерів, повідомляє Європейська правда.
Із закликом Кулеба виступив у вівторок у своєму Twitter.
"Занадто рано робити висновок, що Україна вже має все необхідне озброєння. Наступ Росії на Донбасі - це жорстока битва, найбільша на європейській землі з часів Другої світової війни. Закликаю партнерів прискорити постачання озброєння та боєприпасів, особливо реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, бронетранспортерів", - зазначив міністр.