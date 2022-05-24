У Харкові запрацювало метро

У Харкові запрацював метрополітен. Він працюватиме з 07:00 до 19:00. Інтервали між поїздами – півгодини. На кожній станції вивісили розклад, коли чекати наступний поїзд, повідомляє Об'єктив.

Перший тиждень проїзд у Харківському метрополітені – безкоштовний. Потяги курсують у всіх напрямках, крім ділянки від ст. м. "Академіка Павлова" до ст. м. "Героїв праці", а ст. м. "Держпром" працюватиме лише як пересадковий вузол.

З повним переліком вестибюлів і пішохідних виходів з підвуличних переходів можна ознайомитися за посиланням.

Крім того, харків'яни зможуть продовжити користуватися станціями як тимчасове укриття під час повітряних тривог.