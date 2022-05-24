У розвідці Фінляндії не вірить у здатність РФ посилити кордон з НАТО

Після вступу Фінляндії до НАТО Росія заявлятиме про необхідність посилити кордон з Альянсом, але через брак ресурсів не зможе цього зробити, повідомляє Укрінформ.

Таку думку висловив голова розвідувального центру Оборонних сил Фінляндії полковник Есапеккі Вехкаоя.

"Росія вважатиме за необхідне посилити свою військову присутність на новому кордоні з НАТО, однак плани та реальність у РФ відрізняються" , - сказав очільник розвідцентру.

На його думку, найближчі кілька років у цьому напрямку не буде вжито дуже значних практичних заходів, зокрема тому, що російська армія зазнала і продовжує зазнавати значних втрат в Україні.

Вехкаоя також запевнив, що військова розвідка Фінляндії має "дуже добру здатність бачити і чути", що відбувається і планується у сусідніх регіонах.