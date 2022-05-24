Ердоган заявив, що прем’єр-міністр Греції не існує для нього

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив у понеділок, що прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс "більше не існує" для нього, звинувативши грецького лідера в спробі заблокувати продаж винищувачів F-16 до Туреччини під час візиту до США, повідомляє Європейська правда.

"Ми домовилися не включати треті країни в нашу з ним суперечку. Попри це, минулого тижня він відвідав США, виступав у Конгресі та застеріг їх щодо передачі нам F-16" , – сказав Ердоган на пресконференції після щотижневого засідання уряду.

"Він для мене більше не існує. Я ніколи не погоджуся з ним зустрітися. Ми продовжимо наш шлях із шанованими політиками" , - додав Ердоган.

У жовтні Туреччина звернулася до Сполучених Штатів з проханням придбати 40 винищувачів F-16 виробництва Lockheed Martin і майже 80 комплектів для модернізації наявних бойових літаків.

Туреччина та Греція, обидва союзники по НАТО, сперечаються з багатьох питань, таких як морські кордони, розміри їх континентального шельфу, повітряний простір та етнічно розділений Кіпр.

Під час свого візиту до Сполучених Штатів Міцотакіс зустрівся з президентом США Джо Байденом і високопоставленими посадовими особами США минулого тижня. Він заявив, що Греція розпочне процедури закупівлі винищувачів F-35 у Сполучених Штатів до 2030 року.

У 2019 році Вашингтон виключив Анкару зі спільної програми виробництва F-35 після того, як Туреччина купила та отримала в липні російські системи протиракетної оборони С-400.