Гайдай: у Сєвєродонецьку четверо загиблих у одній багатоповерхівці

Російські війська хаотично та майже безперервно обстрілюють обласний центр підконтрольної Україні частини Луганської області – Сєвєродонецька. Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі написав голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Як повідомив Гайдай, у старих районах міста сталася трагедія. Поліцейські, які першими приїхали на допомогу в будинок, який потрапив під обстріл, виявили тіла двох чоловіків і жінки без ознак життя. Ще одна жінка була тяжко поранена. Їй надали першу допомогу та госпіталізували. Померла вона вже на операційному столі.

"Усі четверо знаходилися в одній багатоповерхівці. Мабуть, постійно там і жили. Або по сусідству. Вчора ця вулиця опинилася під дуже щільним обстрілом - пошкоджено кілька будинків. Усього по місту - щонайменше шість. Стільки ж у Лисичанську, де в одній із багатоповерхівок вдалося врятувати життя чоловікові. Ще чотири будинки зруйновані в Золотому та три – у Новодружеську", – розповів Гайдай.

Обстріл, за його словами, дуже потужний. Всі руйнування не завжди вдається порахувати вчасно, тому що важко дістатися місць подій.

"Так, із дводенним запізненням ми отримали інформацію, що ворог знову розстріляв будівлю обласної спеціалізованої школи. Це інтернат для дітей у Горському, який мав сучасні умови для їх навчання. "Російський світ" зробив усе, щоб їх забрати. Також постійно надходять дані про зруйновані об'єкти житлового фонду в Попасній та Рубіжному", – написав голова ОВА.

Щодо подій на фронті Гайдай повідомив, що ворог зосередив зусилля на проведенні наступальної операції, щоб оточити Лисичанськ та Сєверодонецьк.