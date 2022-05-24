На Заході розглядають встановлення граничних нафтових цін з РФ – Мінекономіки ФРН

На Заході розглядають санкції проти нафтового сектора РФ через широку міжнародну домовленість про граничну ціну на нафту, повідомляє Економічна правда.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек зазначив, що домовленість про нафтове ембарго проти ЄС вже близька, але саме по собі ембарго не дозволить знизити прибутки Росії.

"Останніми тижнями Путін продав менше нафти, але отримав більше прибутку" , - зазначив Габек.

За його словами, головна причина - глобальне зростання цін на нафту через очікування ембарго, і якщо обмежитися просто відмовою від російської нафти - РФ може вигідно продавати її на інші ринки навіть за більші гроші. Наприклад, нещодавно Індія розширила імпорт нафти з Росії.

Щоб запобігти цьому, ЄС і США подумують над міжнародними домовленостями про граничну ціну, яку готові платити за нафту - своєрідного "картелю покупців" на противагу "картелю постачальників", і це має шанс спрацювати.

Проте такий крок, каже Габек, може спрацювати тільки за умов залучення багатьох країн та якщо Росії не залишити можливості масштабно переорієнтувати експорт.

"Єврокомісія і США працюють над цією пропозицією" , - додав він.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що США планували запропонувати на зустрічі G7, щоб європейські країни запровадили мита на російську нафту як швидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.

У дипломатичних колах ЄС сподіваються, що підготують компромісне рішення щодо нафтового ембарго до саміту ЄС в кінці травня, із певними поступками для Угорщини, Словаччини та Чехії.