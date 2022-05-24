НБУ: чисті збитки банків перевищили 7 млрд грн

За підсумками січня-квітня 2022 року чисті збитки банківського сектора України становили 7,4 млрд грн. Це пов'язано з падінням комісійного прибутку та зростанням витрат у березні та квітні, повідомляє UBR.

За даними НБУ, витрати банків, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросли на 53%, до 96 млрд грн.

Зниження банківських комісій та запровадження кредитних канікул спровокували падіння комісійних доходів. Водночас операційний прибуток виріс на 10%

В очікуванні збитків банки збільшили відрахування до резервів у сім разів у порівнянні з січнем-квітнем 2021 року – до 32,7 млрд грн, з них 83% було сформовано у березні-квітні.

Водночас доходи сектора з початку року зросли на 11%, до 88,6 млрд грн.

"Банківський сектор залишається операційно прибутковим, незважаючи на нижчі темпи зростання операційних доходів та збільшення операційних витрат у результаті військових дій", – йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, чистий операційний прибуток збільшився на 10% за підсумками чотирьох місяців.

При цьому чистий комісійний прибуток скоротився на 22%. Причинами стали падіння попиту на кредити та банківські послуги, що спровокувало зменшення сум розрахунків та, відповідно, банківських комісій. Також негативну роль відіграло запровадження пільг для клієнтів – кредитних канікул та знижених комісій.