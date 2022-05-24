Deschide: експрезидент Молдови затриманий у справі про корупцію і держзраду

Колишній президент Молдови Ігор Додон затриманий у справі про корупцію і державну зраду. За даними правоохоронних органів, його затримали на 72 години.﻿ Про це, з посиланням на deschide.md, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Повідомляється, що разом з Додоном затримали його кума Петра Меріняну, який намагався знищити докази у справі проти екс-президента.

Сьогодні вранці антикорупційні органи Молдови спільно зі спецслужбами провели обшуки у Додона у справі про пасивну корупцію, фінансування політичної партії злочинною організацією, державну зраду та незаконне збагачення.

Обшуки проводилися в рамках так званої справи "кульок". Йдеться про відео від 2019 року зі штаб-квартири Демократичної партії, на якому олігарх Влад Плахотнюк передає Додону, імовірно, пакет з грошима. На відео тодішній президент відмовлявся брати пакет і просив передати його іншим членам Партії соціалістів. Кошти призначалися для виплати винагороди членам ПСРМ.

Відео компромату на Додона з'явилося в публічному доступі у 2020 році.