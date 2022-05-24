У РФ заявили, що "не женуться" за термінами закінчення війни в Україні
Росія не женеться за термінами у війні проти України. Вона триватиме доки поставлені російським президентом Володимиром Путіним цілі будуть виконані. Про це, із посиланням на секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева в інтерв'ю "АиФ.ru", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Ми не женемося за термінами. Нацизм потрібно або викорінити на 100%, або він підніме голову вже через кілька років, причому в ще потворнішій формі", - сказав Патрушев.
Також він, оцінив
"успішне завершення" війни проти України для російської сторони.
"Усі цілі, поставлені президентом Росії, будуть виконані. Інакше й бути не може, бо правда, зокрема історична, на нашому боці. Не дарма ж генерал Скобелєв свого часу сказав, що тільки наша країна може дозволити собі таку розкіш, як воювати із почуттям співчуття. Співчуття, справедливість, гідність - це потужні об'єднавчі ідеї, які ми завжди ставили і ставитимемо на чільне місце", - додав Патрушев.