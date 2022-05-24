У РФ заявили, що "не женуться" за термінами закінчення війни в Україні

Росія не женеться за термінами у війні проти України. Вона триватиме доки поставлені російським президентом Володимиром Путіним цілі будуть виконані.﻿ Про це, із посиланням на секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева в інтерв'ю "АиФ.ru", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ми не женемося за термінами. Нацизм потрібно або викорінити на 100%, або він підніме голову вже через кілька років, причому в ще потворнішій формі" , - сказав Патрушев.

Також він, оцінив "успішне завершення" війни проти України для російської сторони.