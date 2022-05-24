ДСНС: ракетні удари пошкодили залізницю на Дніпропетровщині

Ворог ракетами атакував Синельниківський та Павлоградський район, а також з “Ураганів” обстріляв Криворізький район. Про це під час брифінгу розповіла головний фахівець відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дарина Цуркань, повідомляє Укрінформ.

“Російські війська нанесли 5 ракетних ударів по Павлоградському, Синельниківському та Криворізькому районах. Ворожі ракети вдарили по залізничній інфраструктурі, є сильні руйнації. У Павлоградському районі маємо влучання однієї ракети - зруйновано колії та електромережа залізниці також пошкоджено 7 житлових будинків, господарча споруда та легковий автомобіль. Люди не постраждали” , - сказала вона.

Речниця ДСНС також додала, що одразу три ракети поцілили у Синельниківській район. Унаслідок чого зруйновано залізницю.

“Ударами розбиті колії, вокзал та чотири господарчі споруди, пошкоджені електромережі, 5 житлових будинків” , - сказала Цуркань.

Коли буде відновлено залізничний рух у Павлоградському та Синельниківському районі наразі невідомо.

Сьогодні вранці агресор обстріляв Криворізький район. Відомо, що удари наносились з “Ураганів” по Зеленодольській та Широківській громаді.