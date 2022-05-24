Рютте: Україна навряд чи скоро стане кандидатом на вступ до ЄС

Шанси на те, що Україна найближчим часом стане кандидатом на вступ до Європейського союзу, невеликі. ЄС може обмежитися тим, що назве її потенційним кандидатом.﻿ Про це, із посиланням на ЗМІ Нідерландів, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Як заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в парламенті, занадто багатьом країнам ЄС не подобається ідея надання статусу кандидата для України. Також на його думку, такий швидкий процес був би несправедливим по відношенню до країн Західних Балкан, які набагато довше чекали надання аналогічного статусу.

"Одна з можливостей полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ, і їй повідомлять, скільки кроків ще треба зробити, щоб отримати цей статус. Так вже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивовано" , - додав Рютте.