Німецький астронавт розповів, як війна в Україні виглядає з космосу

Німецький астронавт Маттіас Маурер, який повернувся на Землю з Міжнародної космічної станції, розповів, що війну в Україні неозброєним оком видно з космосу, повідомляє Європейська правда.

Про це він розповів в ефірі телеканалу ARD.

"Спочатку вночі у країні було зовсім темно, тому що все освітлення у містах було зменшено. Фактично можна було впізнати лише Київ, а вся країна навколо нього була суцільною темнотою", - сказав він.

Він зазначив, що однієї ночі побачив блискавку і зрозумів, що це були ракети. А вдень над такими містами, як Маріуполь, стояли "величезні стовпи диму, глибокі чорні стовпи диму".

"Ну, це було дуже, дуже добре видно неозброєним оком із космосу. І в ті моменти я дійсно відчував себе набагато ближче до країни, ніж, ймовірно, почував би себе з Німеччини", - сказав Маурер.

За його словами, через війну на космічній станції не було суперечок, всі астронавти погодилися, що в Україні відбуваються жахливі речі.

"А щось на зразок сварок або воєн, побачене зверху, здається в сто разів більш ірраціональним, ніж навіть побачене з землі", - сказав він.

Астронавт Європейського космічного агентства ESA Маттіас Маурер повернувся на Землю 6 травня, майже через пів року перебування на МКС.