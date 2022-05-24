Навальний виступив у суді: "Ви зазнаєте поразки у тупій війні"

Опозиціонер Олексій Навальний, якого раніше суд засудив до дев’яти років колонії суворого режиму у справі про шахрайство та неповагу до суду, виступив по відеозв'язку на судовому засіданні з розгляду його апеляційної скарги на вирок, повідомляє Новое время.

Під час виступу з останнім словом Навальний висловився про війну Росії проти України.

"Ви хочете зупинити прогрес? Ви можете зламати багато доль, але зазнаєте поразки і тут, і у тупій війні, яку ведете. Я, безумовно, готовий сидіти у в’язниці, щоб сказати всім про те, що гинуть люди" , — наводить слова Навального його соратниця Кіра Ярмиш.

Зрештою суд залишив вирок Навальному без змін: девʼять років колонії суворого режиму в справі про шахрайство та неповагу до суду.