Радник мера: при розборі завалів у Маріуполі знайшли близько 200 тіл

У Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по проспекту Миру в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих.

Про це повідомив у Telegram радник маріупольського мера Петро Андрющенко.



"При розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли біля 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Він повідомив, що через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МЧС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, а сморід чутно майже у всьому кварталі.

Андрющенко також повідомив, що через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої "Державної корпорації "Ритуал" з окупованого Донецька процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено.