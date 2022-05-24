Радник мера: при розборі завалів у Маріуполі знайшли близько 200 тіл
У Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по проспекту Миру в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих.
Про це повідомив у Telegram радник маріупольського мера Петро Андрющенко.
"При розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли біля 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання", - йдеться в повідомленні.
Він повідомив, що через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МЧС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, а сморід чутно майже у всьому кварталі.
Андрющенко також повідомив, що через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої "Державної корпорації "Ритуал" з окупованого Донецька процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено.
"Для "офіційного" безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в "морг" видавши що тіло загиблого тільки знайдено або погодитись на запис відео, де заявник скаже що вбитий саме українською армією. Через такі умови в імпровізованому моргу біля "Метро" на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів", - повідомив Андрющенко.