Швеція і Фінляндія запрошені на саміт НАТО в Мадриді

Швеція та Фінляндія візьмуть участь у саміті НАТО в Мадриді наступного місяця, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вівторок під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Саміт НАТО відбудеться 28-30 червня і Санчес прийматиме у Мадриді лідерів країн-членів Альянсу.

Фінляндія та Швеція вирішили приєднатися до НАТО після вторгнення Росії в Україну, відступивши від багатолітньої політики нейтралітету.

Однак Туреччина стала єдиною країною-членом НАТО, яка висловилася проти прийняття Швеції та Фінляндії до Альянсу. Неофіційно відомо, що президент Реджеп Тайїп Ердоган таким чином сподівається отримати певні поступки від США у питаннях щодо продажу літаків та санкцій, накладених на Туреччину за купівлю російських С-400.

Туреччина також опублікувала офіційний список своїх вимог для того, щоб погодити членство у НАТО двох країн.