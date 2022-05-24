ГУР: Каспійська флотилія відмовляється воювати через аварійні кораблі
Російські моряки Каспійської флотилії відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"Запроваджені проти РФ міжнародні санкції не дозволяють повноцінно обслуговувати та ремонтувати навігаційне обладнання і дизельне устаткування бойових кораблів флотилії. Щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, у тому числі, носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що командування Каспійської флотилії, побоюючись перевірок та звинувачень у розкраданні виділених на закупівлю запасних частин коштів, віддало розпорядження всіляко приховувати факти небоєздатності корабельного складу. Як повідомляє ГУР, винних в опублікуванні цієї інформації погрожують звинуватити у державній зраді та засудити до 15 років ув’язнення.
В ГУР додали, що моряки 106 бригади надводних кораблів Каспійської флотилії південного військового округу РФ відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів.