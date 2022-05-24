ГУР: Каспійська флотилія відмовляється воювати через аварійні кораблі

Російські моряки Каспійської флотилії відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів. Про це повідомляє﻿ Головне управління розвідки Міноборони України.

"Запроваджені проти РФ міжнародні санкції не дозволяють повноцінно обслуговувати та ремонтувати навігаційне обладнання і дизельне устаткування бойових кораблів флотилії. Щоб забезпечити плавучість на деяких кораблях, у тому числі, носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що командування Каспійської флотилії, побоюючись перевірок та звинувачень у розкраданні виділених на закупівлю запасних частин коштів, віддало розпорядження всіляко приховувати факти небоєздатності корабельного складу. Як повідомляє ГУР, винних в опублікуванні цієї інформації погрожують звинуватити у державній зраді та засудити до 15 років ув’язнення.

В ГУР додали, що моряки 106 бригади надводних кораблів Каспійської флотилії південного військового округу РФ відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів.