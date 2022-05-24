Ізраїль надасть українським біженцям право на роботу – посольство

Ізраїль надасть українцям, які виїхали з країни у зв'язку з війною, дозвіл легально влаштуватися на роботу, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Ізраїлі.

"Завдяки тривалому переговорному процесу посольства України з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю вдалося змінити попередню заборону уряду" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністр внутрішніх справ Аєлет Шакед сьогодні підтвердила, що Ізраїль надасть дозволи на працевлаштування українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю у зв’язку з війною в Україні.

У диппредставництві привітали таке рішення, підкресливши, що воно є "безпрецедентним для місцевого законодавства".

За словами дипломатів, дозволи дадуть змогу українцям легально працевлаштуватися на території Ізраїлю та утримувати себе, доки в Україні триває війна й немає можливості повернутися додому.

На сьогодні опрацьовується питання процедури оформлення дозвільних документів, додли у посольстві.

Також зазначається, що МВС продовжило термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня цього року.