У ЄК допускають залучення заарештованих активів РФ для відбудови України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила, що заарештовані російські активи можуть бути спрямовані на фінансування відбудови України після війни.﻿ Про це вона сказала у своїй промові на Світовому економічному форумі у Давосі, повідомляє Європейська правда.

Урсула фон дер Ляєн нагадала про план відбудови, який запропонувала президенту України Володимиру Зеленському, та зазначила, що ця платформа потребуватиме залучення донорів з усього світу - "з будь-якої країни, яка турбується про майбутнє України, від міжнародних фінансових установ і приватного сектору".

"Нам потрібна участь усіх. Це вже назвали "планом Маршалла" для України. І ми маємо залучити усі можливості - у тому числі, якщо можливо, російські активи" , - зазначила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала також, що цей план відбудови має поєднувати інвестиції з амбітними реформами - модернізацією управління, забезпечення верховенства права і незалежності судової системи, боротьбою з корупцією, розбудовою прозорої, стійкої і конкурентної економіки, що у свою чергу важливо для України на шляху до ЄС.