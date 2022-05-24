У ЄК допускають залучення заарештованих активів РФ для відбудови України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила, що заарештовані російські активи можуть бути спрямовані на фінансування відбудови України після війни. Про це вона сказала у своїй промові на Світовому економічному форумі у Давосі, повідомляє Європейська правда.
Урсула фон дер Ляєн нагадала про план відбудови, який запропонувала президенту України Володимиру Зеленському, та зазначила, що ця платформа потребуватиме залучення донорів з усього світу -
"з будь-якої країни, яка турбується про майбутнє України, від міжнародних фінансових установ і приватного сектору".
"Нам потрібна участь усіх. Це вже назвали "планом Маршалла" для України. І ми маємо залучити усі можливості - у тому числі, якщо можливо, російські активи", - зазначила президентка Єврокомісії.
Вона нагадала також, що цей план відбудови має поєднувати інвестиції з амбітними реформами - модернізацією управління, забезпечення верховенства права і незалежності судової системи, боротьбою з корупцією, розбудовою прозорої, стійкої і конкурентної економіки, що у свою чергу важливо для України на шляху до ЄС.