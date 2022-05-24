У РФ відреагували на затримання у Молдові проросійського екс-президента

Затримання екс-президента Ігоря Додона є внутрішньою справою Молдови. Москва лише хоче бути впевнена в тому, що всі його права будуть дотримані﻿. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Ділова столиця.

"Це внутрішня справа Молдови… Ми стривожені, що знову подібні практика застосовується щодо тих, хто є прихильниками розвитку дружніх відносин з Росією" , — зазначив він.

Він також підкреслив, що Кремль хоче бути впевненим у дотриманні всіх законних прав Додона.

Нагадаємо, зранку 24 травня в Ігоря Додона проводили обшуки. Його підозрюють за чотирма статтями Кримінального кодексу Молдови: "Пасивна корупція", "Отримання фінансування політичною партією від злочинної організації", "Незаконне збагачення" та "Державна зрада".

Після цього Додона було затримано на 72 години у межах справи, порушеної за чотирма статтями Кримінального кодексу.