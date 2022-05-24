МОЗ: шанси поширення в Україні мавпячої віспи дуже малі

Шанси поширення на території України мавпячої віспи дуже малі, адже Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє УНН.

"Шанси поширення територією України мавпячої віспи є дуже малі. Дійсно зараз на території світу та території Європейського Союзу зареєстровано 258 випадків, це 171 підтверджений і 87 підозрілих. Однак Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки" , - сказав Кузін.

За його словами, вірус є стабільним, він не так швидко мутує, як, наприклад, коронавірусна інфекція, і його перебіг доволі легкий.

"Тобто набагато легший, аніж віспа, яка була викорінена в 1980 році. Зараз система охорони здоров'я має відповідні вказівки по тому як це діагностувати, тобто ми наразі перебуваємо на етапі готовності й на етапі моніторингу цієї ситуації" , - розповів Кузін.

Він зазначив, що на сьогодні випадків інфікування мавпячою віспою в Україні немає.

"Щоб інфікуватися потрібен тривалий близький контакт з хворою людиною. Це малоймовірно, враховуючи те, що зараз туристичних маршрутів доволі обмежена кількість й важкий шлях передачі" , - сказав Кузін.

На запитання, чи будуть додаткові обмеження для українців, які перебували в Європі, де є випадки мавпячої віспи й зараз повертаються додому, Кузін відповів:

"Ні. Тому що система епіднагляду в кожній країні працює таким чином, щоб кожен підтверджений або підозрілий подібний випадок на території ЄС детально розслідується".

Він додав, що кожен українець, який інфікується вірусом на території ЄС буде перебувати там до моменту повного одужання.