ЄС затвердив ще 500 млн євро військової допомоги Україні

Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро, які дозволять ЄС підтримати українську армію озброєнням, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради ЄС.

Після ухвалення трьох траншів військової підтримки на загальну суму 1,5 млрд цього року четвертий транш додасть до них 500 млн євро, в результаті чого загальна сума складе 2 млрд євро.

Обсяг обладнання, яке буде надано у рамках нового пакету підтримки, відповідає поточним пріоритетам, заявленим урядом України, повідомила пресслужба.

З нового траншу 490 млн євро передбачені на військову техніку, призначену для завдання летальних ударів в оборонних цілях, а також 10 млн євро, призначені для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та паливо.

Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.