Президент Єврокомісії: Україна має виграти в цій війні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила, що Україна має перемогти у війні, і агресія Путіна має стати для нього стратегічною поразкою, повідомляє Європейська правда.

Президент Єврокомісії розпочала свою промову з війни, і присвятила їй більшу частину виступу.

Вона заявила, що Росія почала агресію проти України "за методичками минулого століття - поводитися з мільйонами людей не як з людьми, а як з безликим населенням, яке можна переміщувати або контролювати, або використовувати як буфер між воюючими сторонами, у спробах задушити прагнення цілої нації танками" .

За її словами, наразі перед світовою спільнотою постало питання "не лише про виживання України і не лише про європейську безпеку" . Президент ЄК вважає, що війна в Україні "ставить під питання весь світовий порядок" , а тому протидія російській агресії є завданням для усієї міжнародної спільноти.

"Україна має перемогти у цій війні, а агресія Путіна має стати для нього стратегічною поразкою. Ми зробимо все, що можемо, щоб допомогти українцям отримати перевагу та взяти власне майбутнє у свої руки", – заявила Урсула фон дер Ляйєн.

Вона нагадала, що після 24 лютого ЄС вперше в історії надав військову підтримку агресії країні, а також про вже надану фінансову та санкційну підтримку та притулок у країнах ЄС для близько 6 мільйонів українців.

За її словами, 10-мільярдний пакет макрофінансової допомоги, запропонований ЄС, – це також безпрецедентний випадок в історії блоку.