Шойгу звинуватив Захід у "підриві" відносин РФ із країнами ОДКБ

Міністр оборони країни-агресора Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід нібито намагається підірвати союзницькі відносини країн ОДКБ.﻿ Про це, із посиланням на "РИА Новости", повідомляє Новое время.

За його словами, на союзників країни-агресора нібито "здійснюється тиск" .

"У хід ідуть неприкриті погрози, шантаж, інтриги. Усе це вимагає від нас іще більшої згуртованості, активнішої та чіткішої координації дій" , — сказав Шойгу.

27 квітня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що країни ОДКБ не підтримують Росію у війні проти України.