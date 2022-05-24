Шойгу звинуватив Захід у "підриві" відносин РФ із країнами ОДКБ
Міністр оборони країни-агресора Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід нібито намагається підірвати союзницькі відносини країн ОДКБ. Про це, із посиланням на "РИА Новости", повідомляє Новое время.
За його словами, на союзників країни-агресора нібито
"здійснюється тиск".
"У хід ідуть неприкриті погрози, шантаж, інтриги. Усе це вимагає від нас іще більшої згуртованості, активнішої та чіткішої координації дій", — сказав Шойгу.
27 квітня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що країни ОДКБ не підтримують Росію у війні проти України.