Латвія схвалила вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Уряд Латвії схвалив вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу, і передав питання на ратифікацію парламенту. Про це, посилаючись на міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса та портал Delfi, повідомляє Європейська правда.
"Щойно уряд Латвії підтримав заявки Фінляндії та Швеції на приєднання до НАТО. Сподіваюсь невдовзі привітати наших друзів в Альянсі", - повідомив Рінкевичс.
Уряд передав на розгляд Сейму два проєкти протоколів - щодо Фінляндії й щодо Швеції.
"Я вітаю рішення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО - це в інтересах усієї Європи", - зазначив президент Латвії Егілс Левітс.
Він висловив сподівання, що Сейм найближчим часом ратифікує рішення Латвії про підтримку їхнього вступу до Альянсу.