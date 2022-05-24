Латвія схвалила вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Латвія схвалила вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Уряд Латвії схвалив вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу, і передав питання на ратифікацію парламенту.﻿ Про це, посилаючись на міністра закордонних справ ﻿﻿Латвії Едгарса Рінкевичса та портал Delfi, повідомляє Європейська правда.

"Щойно уряд Латвії підтримав заявки Фінляндії та Швеції на приєднання до НАТО. Сподіваюсь невдовзі привітати наших друзів в Альянсі", - повідомив Рінкевичс.

Уряд передав на розгляд Сейму два проєкти протоколів - щодо Фінляндії й щодо Швеції.

"Я вітаю рішення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО - це в інтересах усієї Європи", - зазначив президент Латвії Егілс Левітс.

Він висловив сподівання, що Сейм найближчим часом ратифікує рішення Латвії про підтримку їхнього вступу до Альянсу.

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