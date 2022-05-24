Латвія схвалила вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Уряд Латвії схвалив вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу, і передав питання на ратифікацію парламенту.﻿ Про це, посилаючись на міністра закордонних справ ﻿﻿Латвії Едгарса Рінкевичса та портал Delfi, повідомляє Європейська правда.

"Щойно уряд Латвії підтримав заявки Фінляндії та Швеції на приєднання до НАТО. Сподіваюсь невдовзі привітати наших друзів в Альянсі" , - повідомив Рінкевичс.

Government of Latvia has just endorsed requests by #Finland and #Sweden to become members of #NATO. Hope to welcome our friends in the Alliance soon @Haavisto @AnnLinde #stronger #WeAreNATO — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 24, 2022

Уряд передав на розгляд Сейму два проєкти протоколів - щодо Фінляндії й щодо Швеції.

"Я вітаю рішення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО - це в інтересах усієї Європи" , - зазначив президент Латвії Егілс Левітс.

Він висловив сподівання, що Сейм найближчим часом ратифікує рішення Латвії про підтримку їхнього вступу до Альянсу.