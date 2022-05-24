У Росії назвали умову для повноцінної війни з Україною

Крим у складі України буде "прямим хамством" територіальній цілісності Росії. А загроза півострову в складі РФ стане приводом для початку повноцінної війни.﻿ Про це заявив заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, із посиланням на ТАСС, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Повна автономія Криму у складі України - це і зовсім пряме хамство на адресу Росії, загроза її територіальній цілісності і привід для початку повноцінної війни. У Росії немає і ніколи не буде політичної сили, яка б погодилася навіть обговорювати долю Криму. Це було б просто національною зрадою" , - заявив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ціна звільнення Криму від російської окупації - життя сотні тисяч українців.

Зазначимо, за кілька днів до початку війни проти України Володимир Путін висловив побоювання, що Київ спробує повернути Крим силовим шляхом.