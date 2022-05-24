СБУ: спецслужби РФ вербували українських дітей через ігри в смартфонах

Служба безпеки України заявила про викриття спецслужби РФ на використанні смартфон-ігор для вербування українських дітей. Про це повідомила﻿ прес-служба СБУ.

"В одному з додатків учасники мають шукати так звані "коробки" з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші. Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів.

При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам РФ ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ" , - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що таким способом РФ використовувала дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів.

Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи.