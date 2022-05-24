Валютний ринок в умовах війни: день 90-й

У вівторок 24 травня робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у п'ятницю 20 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 82,66 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 240,20 млн. доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 0,077 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 20 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 194,8 млн доларів: на 328,1 млн доларів було подано заявок на покупку та на 133,3 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку здійснюються також операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 31,3279 гривень, а продають по 31,6412 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків в НБУ станом на ранок 24 травня зріс на 10 096 млн. і склав 57 645 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку спостерігається тенденція зниження цін на долар та євро. Так, якщо добу тому у столиці долар продавали по 38,00-38,10 гривень, то на момент написання статті цінник опустився до 36,70-36,85 гривень. Подешевшав долар і в обласних центрах: у Черкасах та Житомирі – до 37,00 гривень, в Одесі та Чернігові – до 36,90; у Запоріжжі долар почали продавати по 36,80 гривень, а в Луцьку – по 36,20.

Другий день поспіль у готівковому валютообміні беруть активну участь комерційні банки. І купити, і продати долари та євро у касі відділень можна за цілком ринковим курсом. А часом - навіть встигнути здати дорожче ринкового в банк, що «зазівався».

Євро на FOREX продовжує зростати, тому що Європейський центральний банк ясно дав зрозуміти, що бачить завершення грошово-кредитної політики із негативними відсотковими ставками. Сьогодні воно досягло позначки 1,0736 долара, після чого повернулось до рівня 1,07. В Україні готівкове євро дешевшає через зниження ціни на готівковий долар. Якщо вчора у столиці за євро просили 40,20–40,40 гривень, то сьогодні великий обсяг реально купити по 39,30–39,50 гривень. Тільки через зростання на FOREX євро в Україні подешевшало слабше, ніж долар.

Російський рубль знову зростає; сьогодні долар подешевшав до 56,35 руб/$, оскільки експортери посилено продають валюту, готуючись сплачувати податки. Оскільки податки сплачуються у рублях, їм доводиться продавати дедалі більше валюти.

На криптовалютному ринку другий день спостерігається зниження амплітуди коливань. Біткоїн торгується у вузькому діапазоні 29100-29500 $ за монету. Інтерес до покупок криптовалюти №1 зберігається; великі ордери на купівлю розташовані в районі рівня 29000 $ за 1BTC.