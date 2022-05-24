Митрополит Епіфаній ініціює створення нового монастиря ПЦУ
Православна церква України на засіданні Священного синоду 23 травня ухвалила рішення про створення власного монастиря у Києво-Печерській лаврі. ПЦУ звернеться до уряду з проханням передати їй один з храмів та окремі приміщення лаври для богослужінь, повідомляє Сьогодні.
Як повідомила ПЦУ на своїй сторінці у Facebook, таке рішення було прийняте,
"враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського патріархату".
"На пропозицію блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, синод вирішив утворити у складі релігійного об'єднання Православної церкви України релігійну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) України)", затвердив її статут та визначив, що вона має безпосереднє пряме підпорядкування предстоятелю Православної церкви, як своєму священноархімандриту (настоятелю)", – ідеться в повідомленні.
Синод також попросив Епіфанія звернутися до Кабміну з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої лаври та окремих її приміщень у користування
"для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської ПЦУ".