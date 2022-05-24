Митрополит Епіфаній ініціює створення нового монастиря ПЦУ

Православна церква України на засіданні Священного синоду 23 травня ухвалила рішення про створення власного монастиря у Києво-Печерській лаврі. ПЦУ звернеться до уряду з проханням передати їй один з храмів та окремі приміщення лаври для богослужінь, повідомляє Сьогодні.

Як повідомила ПЦУ на своїй сторінці у Facebook, таке рішення було прийняте, "враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського патріархату" .

"На пропозицію блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, синод вирішив утворити у складі релігійного об'єднання Православної церкви України релігійну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) України)", затвердив її статут та визначив, що вона має безпосереднє пряме підпорядкування предстоятелю Православної церкви, як своєму священноархімандриту (настоятелю)" , – ідеться в повідомленні.