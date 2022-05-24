Міськрада: Одеса та область скорочує комендантську годину

Комендантська година в Одесі та області діятиме з 25 травня по-новому. Вона починатиметься о 23:00 і триватиме до 05:00.﻿ Про це повідомляє прес-служба﻿ Одеської міської ради.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, на території міста Одеса та Одеської області, буде змінено час комендантської години" , - ідеться в повідомленні.

Як діятиме

Із 25 травня 2022 року комендантська година діє з 23 години 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин.

Що заборонено

Під час комендантської години заборонено перебування людей у зазначений проміжок часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Також необхідно дотримуватися світломаскування.