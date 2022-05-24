Гайдай: російські війська обстріляли "Азот"
Російські війська зранку обстріляли "Азот", загинули четверо осіб. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Сьогодні зранку росіяни знов відкрили вогонь по території об’єднання "Азот", де, про це відомо всім, облаштовані декілька бомбосховищ. Як наслідок, загинули чотири людини. Ще одного жителя було тяжко поранено в центральній частині міста. Його швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати допомогу, але поранення виявилось несумісним із життям", - написав Гайдай.
Він зазначив, що кількість обстрілів зростає щодня.
"Ворог усі сили спрямував на захоплення Сєвєродонецька й Лисичанська. Але за три місяці ледве просунувся. Тому й продовжує обстрілювати міста. Особливо місця скупчення людей", - йдеться в повідомленні.