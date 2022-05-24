Кулеба обговорив з Блінкеном постачання зброї та експорт продовольства

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Про це він повідомив у Twitter, повідомляє Корреспондент.

"Поговорив із секретарем Блінкеном, щоб подякувати США за залізну підтримку України. В Україну прямує все більше зброї, зокрема важкої, тоді як Росія продовжує свої руйнівні атаки на Донбасі. Ми також обговорили шляхи розблокування українського експорту та забезпечення глобальної продовольчої безпеки" , - написав Кулеба.