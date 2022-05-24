Шойгу повідомив про уповільнення наступу в Україні

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив у вівторок, 24 травня, про свідоме уповільнення наступу військ РФ в Україні, повідомляє Корреспондент.

За його словами, війська РФ нібито створюють так звані "гуманітарні коридори" для виходу мирних жителів з оточених населених пунктів та оголошують режими тиші".

"Безумовно, це уповільнює темпи наступу, але робиться це свідомо, щоб уникнути жертв серед мирного населення" , - цитують росЗМІ слова Шойгу.

За його словами, РФ розпочала вторгнення в Україну, щоб "забезпечити" свою безпеку.

"У складній обстановці Росія була змушена почати "спеціальну військову операцію" з метою захисту людей від геноциду, а також демілітаризації та денацифікації України, забезпечення її без'ядерного та нейтрального статусу" , - сказав Шойгу.

Під "обстановкою, що складається", Шойгу мав на увазі те, що Україна "перетворювалася на ворожу державу", яку "використовували як інструмент тиску на Росію", були "активізовані зусилля щодо вступу України до НАТО" і щодо розміщення на її території військової інфраструктури Альянсу.