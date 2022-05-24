NYT: РФ вперше, після вторгнення в Україну, провела навчання з Китаєм

Країна-агресор Росія та Китай провели перші спільні військові навчання після вторгнення РФ в Україну. Про це пише The New York Times, повідомляє Новое время.

Видання з посиланням на високопоставленого американського чиновника пише, що уряд стежив за військовими навчаннями у північно-східній Азії, доки президент США Джо Байден зустрічався з лідерами Австралії, Індії та Японії в Токіо.

Чиновник на умовах анонімності сказав, що дві країни направили бомбардувальники над Японським морем, а літаки продовжили політ на південь у бік Східно-Китайського моря.

Офіційні особи Південної Кореї підтвердили, що два китайські військові літаки і чотири російські військові літаки увійшли до її зони.

За даними американських ЗМІ, Росія просила Китай підтримати її повномасштабне вторгнення в Україну, надавши військову та економічну допомогу. Країна-агресор та Китай цю інформацію заперечують.

США застерегли Китай від надання допомоги РФ. За словами посла Китаю в Україні Фаня Сяньжуна, країна ніколи не нападатиме на Україну, а допоможе.

Раніше прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян заявив лідерам ЄС, що Китай наполягає на мирних переговорах між Росією та Україною «по-своєму».