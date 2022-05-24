Прокуратура: ідентифіковано 8 окупантів, які катували цивільних на Київщині

П’яти російським військовим та трьом бойовикам ПВК Вагнер, причетним до вбивства старости села Мотижин Київської області та тортур мирних жителів, заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, об'єднаному з умисним вбивством (ч. 1, ч.2 ст. 438 КК України).﻿ Про це заявила пресслужба Офісу генпрокурора, повідомляє Новое время.

За даними﻿ правоохоронців під час захоплення частини Київської області підозрювані грабували мирних жителів, катували, вбивали та спалювали їхні будинки. Їм інкримінують 14 випадків жорстокого поводження з цивільними. Після тортур окупантів вижили лише троє людей.

Інфографіка: СБУ

За інформацією слідства, у березні 2022 року підозрювані прийшли додому до старости Мотижина. Вони незаконно схопили жінку, її чоловіка і сина та вивезли до місця свого базування, після чого катували полонених, намагаючись отримати відомості про ЗСУ та територіальну оборону. Окупанти на очах у матері прострелили синові ногу, а потім вбили його пострілом у голову. Так само підозрювані катували чоловіка старости села. Всі вони загинули від багатьох вогнепальних поранень.

Іншу мирну мешканку села підозрювані вбили лише через те, що вона носила темний одяг. Її батька захопили в полон і тримали у господарському приміщенні з зав'язаними очима і руками без води та їжі.

Окупанти закатували до смерті двох членів громадської організації Патріот, їхні тіла виявили з численними вогнепальними пораненнями.

Також російські військові та «вагнерівці» затримали двох волонтерів, які намагалися привезти жителям Мотижина гуманітарну допомогу. Після допитів і тортур їх вивезли до лісосмуги та наказали бігти, після чого відкрили вогонь у спину. Один волонтер загинув від пострілу в голову, другого окупанти поранили, а машини та гуманітарну допомогу забрали.

Іншого мирного жителя окупанти прив'язали до квадроциклу із зав'язаними руками та змусили бігти майже кілометр. Його кілька днів тримали у каналізаційній ямі після допитів, погроз убивством та побиттям.

Досудове розслідування СБУ та прокуратури триває.

Станом на 21 травня, поліцейські на Київщині виявили та оглянули 1290 тіл людей, загиблих під час боїв в області. Триває розслідування воєнних злочинів російських окупантів. Більшість мирних жителів росіяни застрелили з автоматичної зброї.