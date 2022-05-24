Україна отримає 150 млн євро кредиту на соцвитрати

Україні буде надано підтримку в обсязі 150 млн. євро. Про це заявили у Мінфіні, повідомляє Корреспондент.

24 травня міністр фінансів Сергій Марченко та директор KfW Олаф Цимелько підписали угоду з Кредитною установою для відновлення (KfW).

Зазначається, що кредит надається як співфінансування додаткового фінансування позики на політику розвитку за умов надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

"Залучені кошти дозволять забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків та будуть спрямовані на соціальні витрати та витрати у сфері освіти та охорони здоров'я" , - заявив Сергій Марченко.

Кредит надається терміном на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту – 5 років).